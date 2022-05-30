Левандовски: не хочу больше играть за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил о том, что покидает мюнхенский клуб.

«Моя история с «Баварией» подошла к концу. Я не хочу больше играть за эту команду. Думаю, что в данной ситуации трансфер может быть лучшим решением для обеих сторон», — цитирует Левандовски Kicker.

Польский футболист перешёл к баварцам в июле 2014 года. В сезоне-2021/22 он забил 49 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года.

СМИ сообщают, что футболист продолжит карьеру в каталонской «Барселоне».

Ранее агент Левандовски заявил, что нападающий не чувствует уважения со стороны «Баварии».