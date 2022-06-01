«Бавария» поспорит с «Реалом» и «Челси» за полузащитника «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии».

Об этом сообщает The Sun.

Немецкий клуб рассматривает 27-летнего игрока в качестве замены игрокам атаки, которые могут покинуть команду в летнее трансферное окно. Роберт Левандовски заявил, что больше не хочет играть за «Баварию».

Действующий контракт Стерлинга с «Сити» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2021/22 футболист провёл 47 матчей за «горожан», забил 17 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Перишич подписал контракт с «Тоттенхэмом».