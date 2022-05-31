Перишич подписал контракт с «Тоттенхэмом»

Хорватский полузащитник Иван Перишич подписал контракт с английским «Тоттенхэмом» до 2024 года.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Перишич присоединится к английскому клубу в июле после окончания срока контракта с «Интером».

Хорватский футболист выступал за «Интер» с 2015 года. В сезоне-2021/22 он провёл за итальянский клуб 49 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал девять результативных передач.

«Тоттенхэм» занял четвёртое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и набрал 71 очко.

Ранее главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал результаты своего клуба в завершившемся сезоне АПЛ.