Перишич подписал контракт с «Тоттенхэмом»
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Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Перишич присоединится к английскому клубу в июле после окончания срока контракта с «Интером».
Хорватский футболист выступал за «Интер» с 2015 года. В сезоне-2021/22 он провёл за итальянский клуб 49 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал девять результативных передач.
«Тоттенхэм» занял четвёртое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и набрал 71 очко.
Ранее главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал результаты своего клуба в завершившемся сезоне АПЛ.