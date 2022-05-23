Конте подвёл итоги выступления «Тоттенхэма» в АПЛ

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал результаты своего клуба в завершившемся сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).
Конте подвёл итоги выступления «Тоттенхэма» в АПЛ
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«Это было идеально. Мы получили место в Лиге чемпионов. Для такого клуба, как «Тоттенхэм», сыграть в Лиге чемпионов — отличная возможность. Это было непросто, потому что в Англии очень сложная лига», — приводит слова Конте Daily Mail со ссылкой на BBC Sport.

«Тоттенхэм» уверенно обыграл «Норвич» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе «Карроу Роуд» и завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Антонио Конте.

«Тоттенхэм» (71 очко) занимает четвёртое место в таблице АПЛ. «Норвич» (22) расположился на 20-й строчке.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал завоевание серебряных медалей чемпионата Англии по футболу в сезоне-2021/22.

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