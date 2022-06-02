Источник: Кононов в скором времени может возглавить «Арсенал»

Бывший главный тренер «Спартака» и «Риги» Олег Кононов может возглавить тульский «Арсенал».

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, тульский клуб также рассматривает кандидатуру Сергея Подпалого.

Напомним, что 56-летний наставник возглавлял «Арсенал» с сентября по ноябрь 2018 года. С 2018-го по 2019-й специалист был тренером красно-белых. В 2020 году Кононов перешёл в латвийский клуб «Рига». Под его руководством команда выиграла 15 матчей из 18 и стала чемпионом страны в третий раз подряд.

«Арсенал» занял по итогам сезона-2021/22 16-е место и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее Кононов прокомментировал слова полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в свой адрес.