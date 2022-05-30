Кононов отреагировал на слова Бакаева в свой адрес
- РИА Новости
«Всё, что я могу сказать, это то, что Зелимхан всё заслужил своим трудом и профессиональным отношением к делу», — цитирует Кононова «РБ Спорт».
Бакаев поблагодарил Кононова за возможность заиграть в составе «Спартака».
25-летний спортсмен является воспитанником «Спартака». Вместе с клубом, помимо Кубка России, он завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Всего за красно-белых он провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.
«Спартак» в финале КР сезона-2021/22 нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1. Бакаев на поле не появился.
Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о скором уходе из клуба полузащитника Зелимхана Бакаева.