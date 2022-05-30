Кононов отреагировал на слова Бакаева в свой адрес

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал слова полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в свой адрес.
Кононов отреагировал на слова Бакаева в свой адрес
  • РИА Новости

«Всё, что я могу сказать, это то, что Зелимхан всё заслужил своим трудом и профессиональным отношением к делу», — цитирует Кононова «РБ Спорт».

Бакаев поблагодарил Кононова за возможность заиграть в составе «Спартака».

25-летний спортсмен является воспитанником «Спартака». Вместе с клубом, помимо Кубка России, он завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Всего за красно-белых он провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

«Спартак» в финале КР сезона-2021/22 нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1. Бакаев на поле не появился.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о скором уходе из клуба полузащитника Зелимхана Бакаева.

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