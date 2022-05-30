Кавазашвили раскритиковал Ваноли за отношение к Бакаеву

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о скором уходе из клуба полузащитника Зелимхана Бакаева.
Кавазашвили раскритиковал Ваноли за отношение к Бакаеву
  • РИА Новости

«Сейчас даже думать нельзя про уход Ваноли, ведь завоевание Кубка России поможет итальянцу дальше работать. Считаю, что Ваноли не имел права сегодня не выпускать Бакаева, он все матчи играл при нём и принёс команде много побед. Паоло поступил непорядочно», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». Вместе с клубом, помимо Кубка России, он завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Всего за красно-белых он провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

«Спартак» в финале КР сезона-2021/22 нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1. Бакаев на поле не появился.

Ранее Бакаев рассказал о ходе переговоров по новому контракту со «Спартаком».

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