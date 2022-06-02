Веснина: Результат на РГ даст Касаткиной позитивный заряд на продолжение сезона

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина считает, что выход в полуфинал «Ролан Гаррос» должен дать Дарье Касаткиной позитивный заряд на продолжение сезона.
Веснина: Результат на РГ даст Касаткиной позитивный заряд на продолжение сезона
  • AP

«Не знаю, какой календарь у Даши дальше. Она умеет играть на траве (конечно, не самое любимое покрытие). И Уимблдон пройдёт без нас. Поэтому там будут не самые большие турниры. Она умеет играть на траве — достаточно опытный игрок, не первый год в туре. Поэтому всё будет зависеть от её психологического состояния. Но я думаю, что после выхода в полуфинал у неё должны остаться только приятные воспоминания по поводу своей игры и своих результатов. Всё-таки такие успешные турниры дают позитивные заряд по сезону. Она не должна расстраиваться, хотя, наверное (наверняка!), расстроилась: хотела сыграть лучше, выиграть, но не получилось. Но не нужно расстраиваться — нужно взять самое позитивное и сделать правильные выводы из этого матча», — заявила Веснина в интервью RT.

Ранее Веснина оценила игру российской теннисистки в матче с полькой Игой Свёнтек.

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