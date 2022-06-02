Ольховский считает великолепным результат Касаткиной на «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение российской теннисистки Дарьи Касаткиной от первой ракетки мира Иги Свёнтек из Польши в полуфинальном матче «Ролан Гаррос».

«Для меня немножко неожиданно, что так легко. Может быть, у Дарьи просто первый полуфинал, играть с первой ракеткой мира — всегда напряжение. В любом случае считаю, что Касаткина показала великолепный результат: всё-таки полуфинал «Ролан Гаррос» — это очень солидно», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 2:6, 1:6. Теперь Свёнтек в финале сыграет с победителем пары Мартина Тревизан — Кори Гауфф. Касаткина же на Открытом чемпионате Франции впервые в своей карьере добралась до полуфинала мейджоров.

Ранее в ФТР отреагировали на поражение Касаткиной от Свёнтек.