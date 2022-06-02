Тихонов раскритиковал Умярова, помешавшего Фомину при пенальти в финале Кубка России

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал действия полузащитника команды Наиля Умярова, который мешал хавбеку «Динамо» Даниилу Фомину при пробитии пенальти в концовке финального матча Кубка России.
Тихонов раскритиковал Умярова, помешавшего Фомину при пенальти в финале Кубка России
  • РИА Новости

«Это ненормально. За это можно было и… В общем, расстроиться можно из-за этого. Так нельзя делать. Ты с этим человеком делаешь одно дело — только в разных командах. Подлостью не назвать, но это не по-мужски. Непорядочно», — цитирует Тихонова Sport24.

По его мнению, необходимо выигрывать непосредственно футбольными способами, а бьющему в этот момент и так тяжело на душе.

«У нас так никогда не делали. Другое время было», — добавил Тихонов.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1 и четвёртый раз в своей истории завоевал Кубок России. В компенсированное время бело-голубые получили право на пенальти, но Фомин пробил выше ворот.

Ранее защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал победу в Кубке России по футболу сезона-2021/22.

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