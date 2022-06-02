Sport Bild: Грановская покинет «Челси» в августе

Спортивный директор «Челси» Марина Грановская покинет лондонский клуб в августе.

С уходом Грановской все важные решения по крупным трансферам будет принимать главный тренер «Челси» Томас Тухель, сообщает Sport Bild.

Уточняется, что основным кандидатом на её пост является Андреа Берта из мадридского «Атлетико».

Напомним, что 47-летняя Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.

В конце мая российский бизнесмен Роман Абрамович завершил сделку по продаже футбольного клуба «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.

В феврале российский бизнесмен попал в санкционный список Великобритании. Абрамович сразу же передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

Ранее сообщалось, что Абрамович трогательно попрощался с «Челси».