Вайцеховская считает, что история Нугумановой заставит тренеров задуматься

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналистка RT Елена Вайцеховская высказалась о ситуации вокруг фигуристки Елизаветы Нугумановой, обвинившей команду тренера Евгения Рукавицына в травле.

«На мой взгляд, этот случай — хороший повод для того, чтобы задуматься, как дальше действовать. Эта история наверняка заставит тренеров, как минимум умных тренеров, задуматься, посмотреть на себя со стороны, переоценить, а правильно ли ты всё делаешь, а не даёшь ли ты повод», — цитирует Вайцеховскую «Чемпионат».

Она также отметила, что многим тренерам не составит труда поднять руку на юного спортсмена. По словам журналистки, она не раз видела, как детей бьют в раздевалках. 

Фигуристка Нугуманова рассказала, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. Она также заявила, что в скором времени предоставит доказательства угроз со стороны Рукавицына. По словам спортсменки, тренеры угрожали не только ей, но и другим фигуристкам.

Ранее сообщалось, что петербургская федерация будет расследовать дело о травле фигуристов в группе Рукавицына.

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