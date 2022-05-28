Петербургская федерация будет расследовать дело о травле фигуристов в группе Рукавицына

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Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга начала расследование после заявлений Елизаветы Нугумановой о травле со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына.
Петербургская федерация будет расследовать дело о травле фигуристов в группе Рукавицына
  • Елизавета Нугуманова
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Конечно, будем выяснять обстоятельства этого дела. Хотя слышим о таком впервые», — цитирует ТАСС главу федерации Антона Сихарулидзе.

Фигуристка Нугуманова рассказала, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. Она также заявила, что в скором времени предоставит доказательства угроз со стороны Рукавицына. По словам спортсменки, тренеры угрожали не только ей, но и другим фигуристкам.

Ранее Илья Авербух встал на сторону Евгения Рукавицына в истории с травлей Елизаветы Нугумановой.

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