Петербургская федерация будет расследовать дело о травле фигуристов в группе Рукавицына

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга начала расследование после заявлений Елизаветы Нугумановой о травле со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына.

«Конечно, будем выяснять обстоятельства этого дела. Хотя слышим о таком впервые», — цитирует ТАСС главу федерации Антона Сихарулидзе.

Фигуристка Нугуманова рассказала, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. Она также заявила, что в скором времени предоставит доказательства угроз со стороны Рукавицына. По словам спортсменки, тренеры угрожали не только ей, но и другим фигуристкам.

Ранее Илья Авербух встал на сторону Евгения Рукавицына в истории с травлей Елизаветы Нугумановой.