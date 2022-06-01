«Локомотив» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2021 году

Московский «Локомотив» возглавил рейтинг самых убыточных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году.

В отчёте Российского футбольного союза говорится, что чистый убыток «Локомотива» до уплаты налогов составил 2,282 млрд рублей. Следом расположился «Спартак» — около 1 млрд рублей. Тройку замкнул ЦСКА, у которого 980 млн убытка.

Напомним, что «Локомотив» занял шестое место в чемпионате России по итогам сезона-2021/22. ЦСКА расположился на строчку выше, а «Спартак» стал девятым. Победу в чемпионате РПЛ праздновал «Зенит».

Ранее «Рубин» стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2021 году.