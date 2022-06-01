Погба заявил, что для него было привилегией играть за «Манчестер Юнайтед»

Французский полузащитник Поль Погба попрощался с «Манчестер Юнайтед».

«Для меня было привилегией играть за «Манчестер Юнайтед». Много прекрасных моментов и воспоминаний, но самое главное — безоговорочная поддержка болельщиков. Спасибо, «Манчестер Юнайтед», — написал Погба в своих социальных сетях.

1 июня в пресс-службе английского клуба объявили, что полузащитник покинет клуб.

29-летний хавбек провёл в составе «красных дьяволов» 233 матча, забил 39 мячей и отдал 51 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» планируют заключить соглашение с полузащитником Погба.