Погба заявил, что для него было привилегией играть за «Манчестер Юнайтед»

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Французский полузащитник Поль Погба попрощался с «Манчестер Юнайтед».
Погба заявил, что для него было привилегией играть за «Манчестер Юнайтед»
  • AP

«Для меня было привилегией играть за «Манчестер Юнайтед». Много прекрасных моментов и воспоминаний, но самое главное — безоговорочная поддержка болельщиков. Спасибо, «Манчестер Юнайтед», — написал Погба в своих социальных сетях.

1 июня в пресс-службе английского клуба объявили, что полузащитник покинет клуб.

29-летний хавбек провёл в составе «красных дьяволов» 233 матча, забил 39 мячей и отдал 51 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» планируют заключить соглашение с полузащитником Погба.

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