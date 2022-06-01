Источник: в «Ювентусе» уверены, что смогут подписать контракт с Погба

В «Ювентусе» планируют заключить соглашение с полузащитником Полем Погба после его ухода из «Манчестер Юнайтед».

Руководство итальянского клуба встретится с представителями француза в ближайшее время, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте. Отмечается, что туринцы уверены, что смогут согласовать все условия контракта с Погба.

29-летний хавбек уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. За это время он провёл 178 матчей, забил 34 мяча и отдал 40 результативных передач.

Ранее пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила об уходе Погба.