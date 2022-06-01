Кафельников назвал теннисиста, который может помешать Надалю выиграть «Ролан Гаррос»
- РИА Новости
«Единственный, кто может беспокоить Рафу — хотите верьте, хотите нет, — это Каспер Рууд. Думаю, у него есть нужный стиль игры. И он может отыграть длинный матч из трёх выигранных сетов», — приводит слова Кафельникова Sportklub.rs.
По его словам, на данный момент абсолютным фаворитом турнира является Надаль. Он отметил, что когда испанец чувствует приближающийся титул, то он выкладывается на 150%.
1 июня Рууд проведёт матч за выход в полуфинал с датчанином Хольгером Руне.
Надаль уже прошёл в 1/2 финала, где встретится с немцем Александром Зверевым.
Ранее Кафельников высказался о поражении Даниила Медведева от Марина Чилича в 1/8 финала плей-офф Открытого чемпионата Франции по теннису.