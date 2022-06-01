Кафельников назвал теннисиста, который может помешать Надалю выиграть «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что норвежец Каспер Рууд является главным конкурентом испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции 2022 года.

«Единственный, кто может беспокоить Рафу — хотите верьте, хотите нет, — это Каспер Рууд. Думаю, у него есть нужный стиль игры. И он может отыграть длинный матч из трёх выигранных сетов», — приводит слова Кафельникова Sportklub.rs.

По его словам, на данный момент абсолютным фаворитом турнира является Надаль. Он отметил, что когда испанец чувствует приближающийся титул, то он выкладывается на 150%.

1 июня Рууд проведёт матч за выход в полуфинал с датчанином Хольгером Руне.

Надаль уже прошёл в 1/2 финала, где встретится с немцем Александром Зверевым.

Ранее Кафельников высказался о поражении Даниила Медведева от Марина Чилича в 1/8 финала плей-офф Открытого чемпионата Франции по теннису.