Винер-Усманова высказалась о перспективах Загитовой стать спортивным функционером
- РИА Новости
«Я очень хочу, чтобы спортсмены не превращались в чиновников. Если спортсмен становится чиновником, то он не должен в него превращаться, а чиновники не должны переставать быть спортсменами. Если Загитова к этому готова, то я её желание только приветствую», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.
Загитова заявила о намерении улучшить российский спорт.
Напомним, что фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является единственной фигуристкой, которая выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также является победительницей финала Гран-при.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила желание фигуристки Алины Загитовой работать на благо спорта.