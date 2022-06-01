Винер-Усманова высказалась о перспективах Загитовой стать спортивным функционером

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказала мнение, что желание олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой стать спортивным управленцем похвально, если она не планирует превращаться в чиновника.
Винер-Усманова высказалась о перспективах Загитовой стать спортивным функционером
  • РИА Новости

«Я очень хочу, чтобы спортсмены не превращались в чиновников. Если спортсмен становится чиновником, то он не должен в него превращаться, а чиновники не должны переставать быть спортсменами. Если Загитова к этому готова, то я её желание только приветствую», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Загитова заявила о намерении улучшить российский спорт.

Напомним, что фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является единственной фигуристкой, которая выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также является победительницей финала Гран-при.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила желание фигуристки Алины Загитовой работать на благо спорта.

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