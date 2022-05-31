Агент Мрзляка сообщил о будущем футболиста после ухода из «Уфы»

Агент Марсель Качинари, представляющий интересы бывшего полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка, рассказал о планах 29-летнего футболиста.

«Да, Филип готов вернуться в Россию, это правда. Два российских клуба уже контактировали со мной, но назвать я их не могу по профессиональным соображениям», — приводит слова Качинари «Чемпионат».

В рамках стыковочных матчей с «Оренбургом» «Уфа» по сумме двух матчей проиграла 3:4 и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Мрзляк присоединился к уфимской команде в ноябре 2020 года. В 43 матчах за клуб хорватский полузащитник забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Накануне стало известно, что лучший бомбардир Российской премьер-лиги — нападающий «Уфы» Гамид Агаларов — покинет клуб по окончании сезона. А главный тренер команды Алексей Стукалов расторг соглашение с башкирским клубом. Также сообщалось, что вместе с ними из состава уфимцев уйдут все легионеры.

Ранее защитник Александр Сухов решил не продлевать контракт с «Уфой».