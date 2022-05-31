Агент Мрзляка сообщил о будущем футболиста после ухода из «Уфы»
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«Да, Филип готов вернуться в Россию, это правда. Два российских клуба уже контактировали со мной, но назвать я их не могу по профессиональным соображениям», — приводит слова Качинари «Чемпионат».
В рамках стыковочных матчей с «Оренбургом» «Уфа» по сумме двух матчей проиграла 3:4 и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Мрзляк присоединился к уфимской команде в ноябре 2020 года. В 43 матчах за клуб хорватский полузащитник забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Накануне стало известно, что лучший бомбардир Российской премьер-лиги — нападающий «Уфы» Гамид Агаларов — покинет клуб по окончании сезона. А главный тренер команды Алексей Стукалов расторг соглашение с башкирским клубом. Также сообщалось, что вместе с ними из состава уфимцев уйдут все легионеры.
Ранее защитник Александр Сухов решил не продлевать контракт с «Уфой».