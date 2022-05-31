Защитник «Уфы» Сухов покинул команду

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Защитник Александр Сухов решил не продлевать контракт с «Уфой».
Защитник «Уфы» Сухов покинул команду
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Александра за годы совместной работы, за выход в РПЛ и дебют в еврокубках, спасибо за всё, легенда!» — сообщается на официальном сайте клуба.

Сухов присоединился к уфимской команде в 2013 году. За всё время он провёл 184 матча, забил три мяча и отдал 13 голевых передач.

В рамках стыковочных матчей с «Оренбургом» «Уфа» по сумме двух матчей проиграла 3:4 и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Накануне стало известно, что лучший бомбардир Российской премьер-лиги — нападающий «Уфы» Гамид Агаларов — покинет клуб по окончании сезона. А главный тренер команды Алексей Стукалов расторг соглашение с башкирским клубом. Также сообщалось, что вместе с ними из состава уфимцев уйдут все легионеры.

Ранее в «Уфе» рассказали, что намерены сделать всё возможное, чтобы команда сохранила профессиональный статус.

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