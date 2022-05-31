В «Динамо» раскритиковали поведение Умярова перед пенальти в финале Кубка России
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- © Kondrov Andrey/spartak.com
«Гордо писать об этом после и хвалиться своей «тактикой» — уже показатель. Всё-таки не зря мы так сильно не любим «Спартак», — написала Лысенко в Telegram-канале.
Красно-белые обыграли в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1). В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У бело-голубых отличился Арсен Захарян (55-я).
Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в Российской премьер-лиге, набрав 61 очко. Таким образом, московский клуб в матче за Суперкубок России сыграет с сине-бело-голубыми.
Умяров в сезоне-2021/22 в 25 матчах во всех турнирах забил один мяч.
Ранее Умяров рассказал, что несколько раз мешал Фомину реализовать пенальти в концовке финального матча КР.