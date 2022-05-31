В «Динамо» раскритиковали поведение Умярова перед пенальти в финале Кубка России

Короткая ссылка
Ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко прокомментировала слова полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова о том, что он несколько раз мешал хавбеку бело-голубых Даниилу Фомину реализовать пенальти в концовке финального матча Кубка России по футболу.
В «Динамо» раскритиковали поведение Умярова перед пенальти в финале Кубка России
  • globallookpress.com
  • © Kondrov Andrey/spartak.com

«Гордо писать об этом после и хвалиться своей «тактикой» — уже показатель. Всё-таки не зря мы так сильно не любим «Спартак», — написала Лысенко в Telegram-канале.

Красно-белые обыграли в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1). В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У бело-голубых отличился Арсен Захарян (55-я).

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в Российской премьер-лиге, набрав 61 очко. Таким образом, московский клуб в матче за Суперкубок России сыграет с сине-бело-голубыми.

Умяров в сезоне-2021/22 в 25 матчах во всех турнирах забил один мяч.

Ранее Умяров рассказал, что несколько раз мешал Фомину реализовать пенальти в концовке финального матча КР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить