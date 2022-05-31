В «Динамо» раскритиковали поведение Умярова перед пенальти в финале Кубка России

Ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко прокомментировала слова полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова о том, что он несколько раз мешал хавбеку бело-голубых Даниилу Фомину реализовать пенальти в концовке финального матча Кубка России по футболу.

«Гордо писать об этом после и хвалиться своей «тактикой» — уже показатель. Всё-таки не зря мы так сильно не любим «Спартак», — написала Лысенко в Telegram-канале.

Красно-белые обыграли в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1). В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У бело-голубых отличился Арсен Захарян (55-я).

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в Российской премьер-лиге, набрав 61 очко. Таким образом, московский клуб в матче за Суперкубок России сыграет с сине-бело-голубыми.

Умяров в сезоне-2021/22 в 25 матчах во всех турнирах забил один мяч.

Ранее Умяров рассказал, что несколько раз мешал Фомину реализовать пенальти в концовке финального матча КР.