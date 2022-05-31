Умяров рассказал, как мешал Фомину перед пенальти в финале Кубка России

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что несколько раз мешал хавбеку столичного «Динамо» Даниилу Фомину реализовать пенальти в концовке финального матча Кубка России по футболу.

«Сам с детства не люблю, когда бьёшь пенальти. А кто-то пытается помешать, время тянется вечность, и начинаешь нервничать. Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Считаю, что сильно повлияли болельщики, Максименко их завёл перед ударом, было очень шумно. Думаю, это тоже сыграло важную роль», — поделился Умяров в своём Telegram-канале.

Красно-белые обыграли в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1). В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11') и Квинси Промес (73'). У бело-голубых отличился Арсен Захарян (55').

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в Российской премьер-лиге, набрав 61 очко. Таким образом, московский клуб в матче за Суперкубок России сыграет с сине-бело-голубыми.

Ранее Массимо Каррера поздравил красно-белых с победой в финале КР.