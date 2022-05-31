Сёмин высказался об уходе Ротенберга из «Локомотива»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что Борис Ротенберг после завершения спортивной карьеры может стать успешным футбольным руководителем.
Сёмин высказался об уходе Ротенберга из «Локомотива»
  • РИА Новости

«Если говорить о дальнейшей его карьере, то я считаю, что это может быть очень хороший спортивный руководитель, потому что он досконально знает футбол, относится к нему в наивысшей мере профессионально, он понимает, что футбол не обманешь. У него очень большой путь в футболе, дай бог ему удачи», — цитирует Сёмина РИА Новости.

36-летний защитник присоединился к команде в 2016 году. За всё время в клубе он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.

Ранее Ротенберг выступил с заявлением после ухода из «Локомотива».

 

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