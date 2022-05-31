В футбольном клубе «Урал» уверены, что Бикфалви останется в команде

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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о будущем полузащитника Эрика Бикфалви.
В футбольном клубе «Урал» уверены, что Бикфалви останется в команде
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Конечно, он останется в команде. У него действующий контракт на два года, он никуда не денется, будет играть за «Урал». Он общается со многими людьми из клуба, мы знаем, где и как он отдыхает. Через две недели мы увидим его на первом сборе команды», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Бикфалви выступает за «Урал» с 2016 года. Всего за клуб футболист провёл 149 матчей, забив 48 мячей и отдав 14 результативных передач.

«Урал» в последнем туре первенства Российской премьер-лиги переиграл «Арсенал» со счётом 2:1. Екатеринбургская команда по итогам сезона-2021/22 заняла 12-е место. Тульский клуб покинул чемпионат России.

Ранее Иванов рассказал о трансферных планах клуба.

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