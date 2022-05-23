В футбольном клубе «Урал» рассказали о трансферных планах

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что екатеринбургская команда находится в поиске нападающего, правого и центрального защитников и игрока в опорную зону.

«Ищем нападающего, есть на примете. Не будем называть фамилию. Надо усилить позицию правого защитника, центрального защитника и ищем в опорную зону футболиста», — цитирует Иванова ТАСС.

«Урал» в последнем туре первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграл «Арсенал» со счётом 2:1. Екатеринбургская команда по итогам сезона-2021/22 заняла 12-е место. Тульский клуб покинул чемпионат России.

Ранее главный тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал, что футболисты екатеринбургского клуба провели нервный матч с тульским «Арсеналом».