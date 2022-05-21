Шалимов: «Урал» провёл весь сезон чемпионата России на нервах

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов считает, что футболисты екатеринбургского клуба провели нервный матч 30-го тура чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом», таким был и весь сезон.

«Провели матч на нервах, как и весь сезон, но остались в РПЛ — и хорошо, ребята радовались в раздевалке», — цитирует Шалимова ТАСС.

По его словам, «Урал» провёл тяжелейшую игру с «Арсеналом». Он сообщил, что предупреждал футболистов, что будет непросто.

«Мы начали неважно, потом выровнялись, забили два мяча, а соперники остались вдесятером. Нам надо было не получать быстрые атаки, минимум атак — и забивать третий гол. У нас все игроки классные. Проблема была в том, что «Арсеналу» сегодня ничего не нужно было», — заключил он.

«Урал» переиграл «Арсенал» со счётом 2:1. Команда Шалимова по итогам сезона-2021/22 заняла 12-е место. Тульский клуб покинул РПЛ.

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