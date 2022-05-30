Булут и Фишер покинули тренерский штаб «Динамо»

Помощник Сандро Шварца Волкан Булут и директор по видеоаналитике Даниэль Фишер покинули московское «Динамо».

Контракты расторгнуты по соглашению сторон, сообщает пресс-служба «Динамо».

Булут работал в штабе Шварца с октября 2020 года. Он руководил командой в 29-м матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (3:3) во время дисквалификации немецкого специалиста.

Фишер присоединился к «Динамо» в 2021 году.

Напомним, что Шварц пришёл в московскую команду в 2020 году. Под его руководством «Динамо» выиграло 32 игры.

Ранее пресс-служба бело-голубых опубликовала трогательное видео, посвящённое уходу Шварца с поста главного тренера.