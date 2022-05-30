«Динамо» опубликовало эмоциональное видео про Шварца

Пресс-служба «Динамо» опубликовала трогательное видео, посвящённое уходу Сандро Шварца с поста главного тренера.

«Мы не плачем, просто эмоции в глаз попали. Спасибо за всё, Сандро», — подписано видео.

Под руководством Шварца «Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году. Под его руководством «Динамо» выиграло 32 игры.

Ранее Александр Точилин заявил о готовности возглавить «Динамо» после ухода Шварца.