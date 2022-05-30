Точилин заявил о готовности возглавить «Динамо» после ухода Шварца

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал уход Сандро Шварца с поста главного тренера бело-голубых.

«Надо понимать, кто придёт вместо Шварца. Подходит ли «Динамо» Николич? Нет. У Шварца и Николича разные философии. Согласился бы, если бы мне поступило предложение возглавить «Динамо»? Подумал бы и согласился», — цитирует Точилина «РБ Спорт».

Под руководством Шварца «Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году. Под его руководством «Динамо» выиграло 32 игры.

Ранее в «Динамо» рассказали об эмоциональном прощании со Шварцем.