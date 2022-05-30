В «Динамо» рассказали об эмоциональном прощании со Шварцем

Ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко высказалась об уходе главного тренера московской команды Сандро Шварца со своего поста.

«Конечно, мы узнали об уходе Сандро Шварца за несколько дней до того, как об этом узнала пресса. Но вчера, когда мы прощались, все плакали. Это было очень больно и грустно, потому что наш коллектив — это настоящая семья», — заявила Лысенко в эфире канала «Матч ТВ».

Она также сказала, что стало ещё больнее после того, как польский полузащитник команды Себастьян Шиманьски объявил, что покидает клуб. По её словам, он был важной частью команды.

Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году. Под его руководством «Динамо» выиграло 32 игры.

Шиманьски выступал за столичный клуб с 2019 года. Его контракт с «Динамо» был рассчитан до 2026 года. В составе команды футболист провёл 86 матчей, забил восемь мячей и стал бронзовым призёром чемпионата России.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о решении Шварца покинуть столичный клуб.