Аршавин: победа «Зенита» над «Спартаком» со счётом 7:1 была интереснее финала Кубка России
- РИА Новости
«Если с точки зрения футбольной, то, конечно, нет, а с точки зрения антуража, того, что предшествовало, той атмосферы, которая вчера царила, и той развязки, то в целом да. Но по спортивной составляющей нет, конечно. Я думаю, что, когда «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 7:1, было поинтересней», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».
В финале Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1. Красно-белые выиграли данный трофей впервые с 2003 года.
Во время матча было объявлено о присутствии на трибунах 69 306 человек. Таким образом, был установлен новый рекорд посещаемости решающих матчей турнира.
Ранее Вячеслав Колосков на примере финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо» заявил, что футбол популярнее, чем хоккей.