Колосков: матч «Спартак» — «Динамо» доказал всем скептикам — футбол в России популярнее хоккея

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков на примере финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо» заявил, что футбол популярнее, чем хоккей.

«Есть некоторые скептики, которые считают, что футбол уступает пальму первенства хоккею, но этого и близко нет. Футбол всегда был, есть и останется спортом номер один. Теперь это никому и доказывать не надо, всё очевидно», — цитирует Колоскова ТАСС.

В финале Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1. Красно-белые выиграли данный трофей впервые с 2003 года.

Во время матча было объявлено о присутствии на трибунах 69 306 человек. Таким образом, был установлен новый рекорд посещаемости решающих матчей турнира.

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