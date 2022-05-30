Свищёв — о дисквалификации Воронкова: никто в России не имеет права оскорблять спортсменов

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию тренера калининградского «Локомотива» Алексея Воронкова за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.

«Справедливое решение. Никто в России не имеет права безнаказанно оскорблять спортсменов, тем более из-за принадлежности к той или иной религии, национальности, цвету кожи. Мы помним, как он её назвал, отказался извиняться — вот результат», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

Он также сказал, что у Воронкова было достаточно времени, чтобы принести извинения, и тренер должен был сделать это, если бы дорожил своей репутацией. По его словам, после этого решения Россия может являться примером для стран, которые пропагандируют демократию и чистый спорт, хотя не имеют с этим ничего общего.

Воронков дисквалифицирован на два года за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Юрий Маричев заявил, что Воронков мог избежать жёсткого наказания за расистское оскорбление Монтальво.