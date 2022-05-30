Кавазашвили: «Спартак» стал дисциплинированным под руководством Ваноли

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.

«Я всё-таки вижу прогресс в команде под его руководством. Она стала дисциплинированной. Это очень важно. Чехарда — это когда идёт смена тренерского штаба», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Напомним, что итальянский специалист возглавил команду в декабре 2021 года после отставки Руя Витории. Под руководством Ваноли «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России. В финале красно-белые обыграли «Динамо» (2:1).

Ранее гендиректор «Спартака» заявил, что легионеры команды уехали не навсегда.