Гендиректор «Спартака» заявил, что легионеры команды уехали не навсегда

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с легионерами в московском клубе.
Гендиректор «Спартака» заявил, что легионеры команды уехали не навсегда
  • РИА Новости

«Уехал ли кто-то из легионеров? Нет. Никто не уехал с концами. Вернётся ли Крал? У нас от «Вест Хэма» не было никакой информации. Обязательный пункт по выкупу выполнен не был», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал провёл вторую часть сезона-2021/22 в аренде у «Вест Хэм Юнайтед». Чешский футболист провёл в английской команде шесть матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее Мележиков ответил на вопрос о будущем главного тренера Паоло Ваноли в московском клубе.

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