В «Спартаке» ответили, останется ли Ваноли в клубе

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о будущем главного тренера Паоло Ваноли в московском клубе.

«Уйдёт ли Ваноли? Не знаю. Надеюсь, что нет. Пока на эту тему мы не разговаривали», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Андреа Д'Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, отреагировал на информацию о скором уходе итальянского специалиста из московского клуба.

Итальянский специалист возглавил столичный клуб в декабре 2021 года. Под его руководством красно-белые заняли десятое место в первенстве Российской премьер-лиги в сезоне-2021/22 и завоевали Кубок России по футболу, обыграв в финале «Динамо» (2:1).

Ранее сообщалось, что Ваноли принял решение покинуть «Спартак».