Чемпионат: Ваноли принял решение покинуть «Спартак»

Итальянский тренер Паоло Ваноли решил покинуть московский «Спартак».

«Тренер сообщил своему окружению о решении. Окончательного диалога между клубом и Ваноли ещё не было», — приводит слова источника «Чемпионат».

Итальянский специалист возглавил столичный клуб в декабре 2021 года. Под его руководством красно-белые заняли десятое место в первенстве Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22 и завоевали Кубок России по футболу, обыграв в финале «Динамо» (2:1).

Ранее Ваноли поделился эмоциями от победы в Кубке России.