Опубликовано видео задержания фанатов «Спартака» в центре Москвы

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В сети появилось видео задержания полицией болельщиков «Спартака» в центре Москвы после победы в Кубке России по футболу.

Массовые задержания фанатов «Спартака» проходят на Мясницкой улице, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что задержания идут недалеко от одного из пабов, где болельщики празднуют победу своего клуба. На место вызваны несколько автозаков, нарядов полиции и ОМОНа.

Также сообщалось, что фанаты «Спартака» пытались перекрыть улицу в центре Москвы после победы в Кубке России.

«Спартак» нанёс поражение «Динамо» в финале КР со счётом 2:1.

Для «Спартака» это был четвёртый завоёванный Кубок в российской истории. Ранее клуб побеждал в турнире в сезонах — 1993/94, 1997/98 и 2002/03.

Ранее сообщалось, что более 50 фанатов задержаны у «Лужников» в Москве.

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