РИА Новости: более 50 фанатов задержано у «Лужников»

Порядка 50 футбольных болельщиков задержано у столичного стадиона «Лужники».

Более 50 человек было задержано за различные нарушения возле стадиона «Лужники», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также сообщалось, что фанаты «Спартака» пытались перекрыть улицу в центре Москвы после победы в Кубке России.

«Спартак» нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1.

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Ранее Самуэль Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России.