Литвинов — о победе в финале Кубка России: это мой самый незабываемый момент
- РИА Новости
«Незабываемые эмоции, наверно, это будет мой самый незабываемый матч. Поддержка подбадривала и привела к победе», — цитирует Литвинова «Спорт-Экспресс».
По его мнению, победа в Кубке России не спасла «Спартак» от провала в чемпионате, но немного сгладила концовку сезона.
«Мы сыгрались, понимали, что от нас требует тренер. Сейчас вырвали победу. Становимся одной семьей», — добавил он.
«Спартак» финишировал в чемпионате России на десятом месте. Красно-белые в финале КР обыграли «Динамо» (2:1).
Ранее Самуэль Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России.