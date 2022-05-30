Литвинов — о победе в финале Кубка России: это мой самый незабываемый момент

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу в Кубке России по футболу сезона-2021/22.

«Незабываемые эмоции, наверно, это будет мой самый незабываемый матч. Поддержка подбадривала и привела к победе», — цитирует Литвинова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, победа в Кубке России не спасла «Спартак» от провала в чемпионате, но немного сгладила концовку сезона.

«Мы сыгрались, понимали, что от нас требует тренер. Сейчас вырвали победу. Становимся одной семьей», — добавил он.

«Спартак» финишировал в чемпионате России на десятом месте. Красно-белые в финале КР обыграли «Динамо» (2:1).

Ранее Самуэль Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России.