Литвинов — о победе в финале Кубка России: это мой самый незабываемый момент

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Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу в Кубке России по футболу сезона-2021/22.
Литвинов — о победе в финале Кубка России: это мой самый незабываемый момент
  • РИА Новости

«Незабываемые эмоции, наверно, это будет мой самый незабываемый матч. Поддержка подбадривала и привела к победе», — цитирует Литвинова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, победа в Кубке России не спасла «Спартак» от провала в чемпионате, но немного сгладила концовку сезона.

«Мы сыгрались, понимали, что от нас требует тренер. Сейчас вырвали победу. Становимся одной семьей», — добавил он.

«Спартак» финишировал в чемпионате России на десятом месте. Красно-белые в финале КР обыграли «Динамо» (2:1).

Ранее Самуэль Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России.

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