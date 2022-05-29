Перекупщики продают билеты на финал Кубка России с огромной наценкой

Перекупщики предлагают купить билеты на финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» за цену, которая во много раз превышает фиксированную.

«Билеты по 3—4 тыс. за ворота предлагали за два часа до матча, в зависимости от сектора, но ближе к матчу начался спуск цен: сейчас отдают не больше двух номиналов, другое дело, что их почти нет. Если где-то появляются, то разлетаются», — рассказал RT один из болельщиков у стадиона «Лужники».

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что проданы все билеты на финальный матч Кубка России. Общая вместимость стадиона «Лужники» составляет 73 189 зрителей.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что «Лужники» оказались маленьким стадионом для финала КР.