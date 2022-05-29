«РБ Спорт»: РФС построит футбольную базу в Сочи стоимостью 2,5 млрд рублей

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Российский футбольный союз (РФС) потратит 2,5 млрд рублей на строительство базы в Сочи.
«РБ Спорт»: РФС построит футбольную базу в Сочи стоимостью 2,5 млрд рублей
  • РИА Новости

Деньги на проект выделит Международная федерация футбола (ФИФА), сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что союз планирует создать в Москве главную базу для основной и молодёжной мужских команд, а также для женской сборной. Сочинская будет для всех команд, включая детско-юношеские.

Напомним, что ФИФА задерживает выплаты РФС за проведение чемпионата мира 2018 года.

Ранее РФС подготовил пакет мер налоговой поддержки субъектов футбола и определил потенциальные источники дополнительного финансирования спортивной индустрии.

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