«РБ Спорт»: РФС построит футбольную базу в Сочи стоимостью 2,5 млрд рублей
- РИА Новости
Деньги на проект выделит Международная федерация футбола (ФИФА), сообщает «РБ Спорт».
Отмечается, что союз планирует создать в Москве главную базу для основной и молодёжной мужских команд, а также для женской сборной. Сочинская будет для всех команд, включая детско-юношеские.
Напомним, что ФИФА задерживает выплаты РФС за проведение чемпионата мира 2018 года.
Ранее РФС подготовил пакет мер налоговой поддержки субъектов футбола и определил потенциальные источники дополнительного финансирования спортивной индустрии.