РБК: РФС предложил господдержку и допфинансирование футбола более чем на 20 млрд рублей

Российский футбольный союз (РФС) подготовил пакет мер налоговой поддержки субъектов футбола и определил потенциальные источники дополнительного финансирования спортивной индустрии.

«РФС разработал комплекс мер поддержки спортивной индустрии. Они направлены в профильные ведомства, которые в настоящий момент дают им оценку. На сегодняшний день нам удалось согласовать с Минфином выплаты зарплат футболистам и тренерам на их заграничные счета», — приводит слова источника РБК.

Несколько предложений в документах были указаны как согласованные с Министерством финансов.

В том числе это касается временного исключения из налогооблагаемой базы доходов работников субъектов спорта, а также взносов во внебюджетные фонды и уравнения субъектов поддержки с условиями для организаций массового спорта, использующих упрощённую систему налогообложения.

РФС предполагает, что источники дополнительных доходов будут приносить не менее 23 млрд рублей ежегодно.

Уточнялось, что субъектами поддержки могут стать футбольные клубы, лиги и региональные федерации футбола. Оказывать помощь планируется уже в 2022 году.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин рассказал о финансировании футбола со стороны государства.