Тарпищев назвал фаворита в финале Кубка России «Спартак» — «Динамо»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».
Тарпищев назвал фаворита в финале Кубка России «Спартак» — «Динамо»
  • РИА Новости

«Думаю, небольшое преимущество будет у «Спартака». «Динамо» — не то, которое мы видели в середине сезона, есть проблемы в защите. Наверное, это самая большая проблема, что защита играет нестабильно. Обе команды будут стараться играть в свой футбол», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что «Спартак» в последнее время играет вторым номером. По его мнению, кто будет более удачлив, тот и будет располагать преимуществом.

«Вчера в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» заслуживал победы и играл лучше, но проиграл. На поле всё может быть», — заключил Тарпищев.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее народный артист России Денис Мацуев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо».

 

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