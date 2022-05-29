Мацуев: ждём настоящего спектакля в финальном матче Кубка России

Народный артист России Денис Мацуев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«Все в предвкушении, ждём настоящего спектакля. Шансы абсолютно равны. Кубковые игры, тем более финал, в любом чемпионате это битва, на которую может настроиться любая команда любого класса», — цитирует Мацуева «РБ Спорт».

По его словам, все разговоры о физическом и психологическом состоянии игроков излишни. Он также отметил, что для красно-белых победа в КР — это единственный шанс взять трофей к юбилею команды, а «Динамо» надо реабилитироваться после поражения от «Сочи» (5:1).

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от финального матча КР.