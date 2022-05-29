Непомнящий считает, что «Спартак» не заслуживает победы в Кубке России

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Для меня нет фаворита в этом матче. Просто есть внутреннее желание, чтобы «Динамо» выиграло. Ничего против «Спартака» не имею, абсолютно ничего. Удивительный и позитивный сезон для «Динамо». «Спартак» же транжирит свои возможности. Моё субъективное мнение: они не заслуживают победы в Кубке», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

По его словам, от «Спартака» в матче можно ожидать чего угодно. Он также подчеркнул, что красно-белые могут блеснуть и победить с разницей в три мяча, а могут проиграть.

«Я считаю, что динамовцы достойны победы. Пусть наконец выиграют титул после долгого перерыва», — заключил Непомнящий.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что проданы все билеты на финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо».