Анчелотти — о победе в ЛЧ: я не могу в это поверить

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

«Я не могу в это поверить. Это была трудная игра, мы страдали в первом тайме, но в итоге, учитывая все матчи, которые мы провели, я думаю, что мы заслужили победу в этом турнире. Это фантастический клуб и очень качественная команда с сильным характером», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Анчелотти стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров. Итальянец в четвёртый раз привёл свою команду к трофею.

Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Карим Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2021/22.