Анчелотти — о победе в ЛЧ: я не могу в это поверить

Короткая ссылка
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

«Я не могу в это поверить. Это была трудная игра, мы страдали в первом тайме, но в итоге, учитывая все матчи, которые мы провели, я думаю, что мы заслужили победу в этом турнире. Это фантастический клуб и очень качественная команда с сильным характером», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Анчелотти стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров. Итальянец  в четвёртый раз привёл свою команду к трофею.

Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Карим Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить