Ширер назвал позором организацию финала Лиги чемпионов

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Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер раскритиковал организацию финального матча Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Ливерпулем».

«Это позор. Люди приложили большие усилия, чтобы попасть на этот финал. Иметь билет на матч и не быть допущенным на стадион не по своей вине — это просто позор», — приводит слова Ширера Daily Star.

По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задерживали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

После первого тайма счёт 0:0.

Ранее сообщалось, что брат центрального защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа, Марвин, был вынужден убежать от стадиона перед финалом Лиги чемпионов из-за применения полицией слезоточивого газа.

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