Митрофанов: «Спартак» первым из российских клубов получил выплаты от УЕФА за сезон
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«Спартак» получил от УЕФА выплаты за евросезон, по «Локомотиву» не могу сказать. Мы с УЕФА ведём ежедневные переговоры, коллеги не отказываются перечислять. У них есть перед РФС и клубами определённые долги», — цитирует Митрофанова ТАСС.
Он дал понять, что УЕФА не ставил никаких крайних сроков по траншам. Митрофанов выразил надежду, что в ближайшее время все российские клубы получат свои выплаты.
СМИ сообщали, что «Спартак» получит около €9 млн за выступление в Лиге Европы.
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