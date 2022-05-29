Митрофанов: «Спартак» первым из российских клубов получил выплаты от УЕФА за сезон

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Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что московский «Спартак» стал первым российским клубом, который получил выплаты от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за выступление в еврокубках сезона-2021/22.
Митрофанов: «Спартак» первым из российских клубов получил выплаты от УЕФА за сезон
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Juilliart - UEFA

«Спартак» получил от УЕФА выплаты за евросезон, по «Локомотиву» не могу сказать. Мы с УЕФА ведём ежедневные переговоры, коллеги не отказываются перечислять. У них есть перед РФС и клубами определённые долги», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Он дал понять, что УЕФА не ставил никаких крайних сроков по траншам. Митрофанов выразил надежду, что в ближайшее время все российские клубы получат свои выплаты.

СМИ сообщали, что «Спартак» получит около €9 млн за выступление в Лиге Европы.

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