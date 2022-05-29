Митрофанов: «Спартак» первым из российских клубов получил выплаты от УЕФА за сезон

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что московский «Спартак» стал первым российским клубом, который получил выплаты от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за выступление в еврокубках сезона-2021/22.

«Спартак» получил от УЕФА выплаты за евросезон, по «Локомотиву» не могу сказать. Мы с УЕФА ведём ежедневные переговоры, коллеги не отказываются перечислять. У них есть перед РФС и клубами определённые долги», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Он дал понять, что УЕФА не ставил никаких крайних сроков по траншам. Митрофанов выразил надежду, что в ближайшее время все российские клубы получат свои выплаты.

СМИ сообщали, что «Спартак» получит около €9 млн за выступление в Лиге Европы.

Ранее Ваноли поделился ожиданиями от финала Кубка России с «Динамо».