В «Динамо» высказались о возможном уходе Шварца после финала Кубка России
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«Слухи об уходе Шварца? Мы делали несколько заявлений на эту тему. Думаю, не имеет смысла повторяться. Дайте нам сыграть последнюю игру, закончить сезон, а потом будем принимать все решения, — цитирует Пивоварова «Чемпионат».
По информации Kicker, Сандро Шварц расторгнет контракт с бело-голубыми после финального матча Кубка России со «Спартаком». Отмечается, что он возглавит немецкую «Герту».
Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.
Ранее Шварц ответил на вопрос, станет ли финал со «Спартаком» его последним матчем в «Динамо».