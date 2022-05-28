В «Динамо» высказались о возможном уходе Шварца после финала Кубка России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о возможном уходе Сандро Шварца после финала Кубка России со «Спартаком».

«Слухи об уходе Шварца? Мы делали несколько заявлений на эту тему. Думаю, не имеет смысла повторяться. Дайте нам сыграть последнюю игру, закончить сезон, а потом будем принимать все решения, — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

По информации Kicker, Сандро Шварц расторгнет контракт с бело-голубыми после финального матча Кубка России со «Спартаком». Отмечается, что он возглавит немецкую «Герту».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Шварц ответил на вопрос, станет ли финал со «Спартаком» его последним матчем в «Динамо».